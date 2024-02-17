Han Yunus'un El-Karrara bölgesine düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralılar, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan İsrail'in Gazze kentinde bulunan ve zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde kalan bebek ve çocukların çürümüş bedenlerine İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin üzerine ulaşıldı.

İsrail'in ağır bombardımanın ardından zorla tahliye ettirdiği hastanenin yoğun bakımında ölüme terk edilen çocuklar vefat ettikleri hastane yatakları üzerinde çürümüş bir şekilde kaydedildi.

