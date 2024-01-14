Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen turnuvada, 34 okulun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda gösterilen başarı, öğrencilerin ve okulun gurur kaynağı oldu.

Son üç yılın şampiyonu olan Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, Masa Tenisi Yıldızlar Kategorisindeki başarısını bir kez daha taçlandırdı. Bu yılın turnuvasına 34 okulun katılması ile Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu öğrencileri, kıyasıya rekabet etti.

Öğrencilere spor yapma fırsatı tanıyan okul, fiziksel aktivitenin önemini vurgulayarak gençleri sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaya teşvik ediyor. Bu başarı, sadece spor alanında değil, aynı zamanda öğrencilerin disiplinli çalışma, takım ruhu ve liderlik yetenekleri konusundaki gelişimlerini de gösteriyor.