Açılış programına TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanİfi Toptaş katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, yaz okullarının önemi ve çocukların gelişimi üzerindeki etkileri vurgulandı.

Başkan Toptaş derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Yüzme havuzundaki öğrenciler de yüzmedeki hünerlerini sergiledi.

Gezinin ardından açılışı değerlendiren Başkan Toptaş, Okullar tatil oldu, yavrularımızın yaz tatilini verimli geçirebilmesi adına programlar ve kurslar düzenliyoruz ifadelerini kullandı.

TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise burada yaptığı konuşmada 7 ekimden beridir süregelen İsrail soykırımını gençlerimize daha iyi aşılamak adına projelerimiz var ifadelerini kullandı.

