Onikişubat Belediyesi ile 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği’nin iş birliğinde temin edilen 100 adet tekerlekli sandalye, deprem felaketinde uzvunu kaybeden vatandaşlar ile doğuştan özel ihtiyaç sahibi olan bireylere teslim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i tebrik ederek, AK Parti’nin sosyal belediyecilik çalışmalarına dikkat çekti.