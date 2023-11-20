Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Önsen İçme suyu Projesi’nde de sona gelindi. Onikişubat ilçesinde Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde bölgeye; 82 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 5 adet içme suyu deposu kazandırılıyor.

Bölgede şebeke hatlarının imalatı ve depoların inşası tamamlanmak üzere. Toplam 60 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle; Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinin içme suyu ihtiyacı uzun süreliğine çözüme kavuşacak.

