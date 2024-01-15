İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince son 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

