Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir hafta içerisinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 109 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 28 şahıs olmak üzere toplam 141 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 72'si ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda metamfetamin, esrar, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 14 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik ekiplerince; trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 463 araca da abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.