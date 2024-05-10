. Bu kapsamda hastanenin güçlü kadrosunda yer alan Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca ve Radyoloji Uzmanı Dr. Bekir Börekçi, varis şikayetlerinin sebepleri ve alınması gereken önlemleri Aksu Haber’e anlattı.

Varis, genellikle alt ekstremite yani bacaklarda görülen, damarların genişlemesi ve şekil bozukluğuyla karakterize edilen bir durumdur. Varis sorunuyla karşılaşan birçok kişi, bu durumun estetik kaygılarının yanı sıra ağrı, şişlik ve rahatsızlık gibi sağlık sorunlarına da neden olabileceğini bilmemektedir.

Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca, varis sorununun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Varis genellikle damarların zayıflaması ve bacaklarda kanın yeterince iyi pompalanamaması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, uzun süre ayakta kalma, aşırı kilo, genetik yatkınlık gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Varis tedavisinde öncelikle cerrahi müdahale gerektirmeyen yöntemler tercih edilir. Bunlar arasında bacakları yükseltmek, varis çorapları kullanmak ve düzenli egzersiz yapmak yer alır. Ancak ileri vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir."

Radyoloji Uzmanı Dr. Bekir Börekçi ise, varis şikayetlerinden korunmak için alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: "Varis sorunundan korunmak için düzenli egzersiz yapmak, aşırı kilodan kaçınmak, dengeli beslenmek ve uzun süreli ayakta kalma pozisyonlarından kaçınmak önemlidir. Ayrıca, varis şikayetleri olan kişilerin uzman bir doktora başvurarak tedavi sürecini başlatmaları önemlidir."

Özel Markası Hastanesi, varis ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgili olarak halkı bilinçlendirmeye ve tedavi sürecine destek olmaya devam ediyor.