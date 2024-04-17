Bu Anlamda savaşta gözünden yaralanan ve gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan hasta, Özel Uğur Göz Hastanesi’ne Gelerek Kornea nakli ile Göz Sağlığına yeniden Kavuştu.

Son teknolojik cihazları ve alanında uzman hekim kadrosuyla sadece Kahramanmaraş’ta değil bölgede de adından sıkça söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Uğur Toka’nın Başarılı Operasyonu Sonrası Gözleri Eski Sağlığına Kavuşan hasta, göz sağlığına kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka’da, Yapılan Kornea Nakli Operasyonu Hakkında Bilgiler Vererek Özel Uğur Göz Hastanesinin Bu Alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bölge halkının göz sağlığı için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

