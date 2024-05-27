Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yıkılan site ile ilgili şüpheliler A.B, H.M.E. ve Ö.T. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yıkılan sitede 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı hatırlatılan iddianamede, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği aktarıldı.

Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca, sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti, delil elde edilmesi amacıyla gerekli görevlendirilmelerin yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği belirtilen iddianamede, A, B ve C blokları hakkında dosya üzerinden yapılan incelemeler, deneysel çalışmalar, araştırmalar ve üç boyutlu analizler neticesinde 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe tabi olduğu, ilk ruhsat tarihinin 27 Haziran 2000 olduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporunda kusur atfedilen şüphelilerden A.B. ve H.M.E'nin asli, Ö.T'nin ise tali kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli A.B. için yakalama emri çıkarıldığı H.M.E. ve Ö.T'nin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, yapım sorumlusu müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesulün asli kusurlu olduğu, jeoloji mühendisinin ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği vurgulandı.