Kahramanmaraş’ ta pamuk hasadı başladı. Türkiye'nin pamuk üretim bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, mart ve nisan aylarında ekimi gerçekleştirilen pamuk hasadı başladı. Üreticiler, verimin iyi olduğunu ifade ederken, üretim maliyetlerinin artışından endişe duyuyorlar.

İşçi bulma zorluğu nedeniyle üreticiler makineli hasadı tercih ediyorlar. Ancak, bu yöntemle yapılan hasatta %10'luk bir kayıp yaşandığı belirtiliyor.

Pamuk üretimi Kahramanmaraş için önemli bir gelir kaynağıdır ve bu yılki hasat, verimlilik ve maliyetler konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Üreticiler, bu dönemde yaşadıkları zorluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyorlar.