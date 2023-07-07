Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde Henüz Belirlenemeyen Bir Nedenle Yanan Araç Yürekleri Ağızlara Getirdi.

Can Kaybının Yaşanmadığı Yangın Kontrol Altına Alınırken Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi.

Son Birkaç Gündür Ülke Genelinde Ve Kahramanmaraş Özelinde Hava Sıcaklıklarının Artması Özellikle Geçtiğimiz Sene Yaşanan Araç Yangınlarını Tekrar Gün Yüzüne Çıkarırken Yaşanan Bu Süreçte Araç Sahiplerinin Mutlak Suretler Bakımlarını Yaptırmaları Ve Araçlarını Zaman Zaman Kontrol Etmeleri İse Büyük Önem Taşıyor.

