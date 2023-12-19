Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, lokanta işleten M.K'nin yerde hareketsiz bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmişti. Sağlık ekipleri, M.K'nin sırtından vurularak hayatını kaybettiğini belirtirken. Sanık T.B, olayın ardından otomobille kaçarak Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba evinde saklandı. Burada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şahsa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "gece vakti hırsızlık" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

