Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı tarafından depremzedelere teslim edilmek üzere yapımı tamamlanan 40 konutun anahtar teslim törenine katıldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hayırsever Tıraş ailesi, AFAD yetkilileri ve vatandaşların da yer aldığı programda gerçekleştirilen kura çekimiyle 40 depremzede evi vatandaşlara teslim edildi.

Konutlarda incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, teslim edilen depremzede evlerinin hayırlı olmasını diledi.