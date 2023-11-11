Pazarcık Belediye Binasının önünde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili

Prof.Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ile vatandaşlar ve kent protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programda Açılış konuşmasını yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık İlçesinde tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan projeleri dile getirdi.

Programda Konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kent Genelinde ve ilçelerde Alt yapı ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Vahit Kirişci, programda yaptığı konuşmada, Deprem Kahramanmaraş’ımızda toprağın üzerinde büyük tahribata neden olduğu gibi toprağın altında da büyük bir tahribata neden oldu, ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Belediye Başkanlarına bu gayretli çalışmalarından ötürü kutladı.

Ardından Ak Kadrolar ve kent protokolü ile Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin temeli atıldı.