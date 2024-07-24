Yaklaşık 50 dekarlık bir alanda gerçekleştirilen projede, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan yararlanılarak çiftlik kuruldu.

41 yaşındaki çoban Hasan Pelen’in yönetiminde işletilen çiftlik, 110 büyükbaş ve 1500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Bahar Çöçelli, bu projesi ile baba mesleği olan besiciliği modern imkanlarla sürdürmeyi hedefledi.

Ayrıca, iş gücünü artırmak amacıyla, savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan yoksul bir aileyi de yanlarına alarak üretime başladılar.

Çiftlik, Cimikanlı Mahallesi'nde üç ahır, idari bina, samanlık, gübre çukuru ve modern makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Bu çiftlikte hem kurbanlık ve adaklık hayvanlar yetiştirilecek hem de süt üretimi yapılarak, bu ürünler kentteki dondurma sektörüne sunulacak.

Kış aylarında hayvanların vücut ısısının korunması için gerekli sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunu sağlayan modern ahırlarla donatılan çiftlik, bölgedeki besiciliğin yeniden canlanmasını amaçlıyor.

Çalışmalarını sürdüren girişimciler, beslediği hayvan sayısını artırarak bölgenin tarımsal üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor.