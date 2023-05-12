İlçe genelinde devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ile birlikte çadırlardan konteynerlara geçişler ise sürüyor.
Aksu haber ekibi olarak Pazarcık’taki son durumu izleyicilerimiz için görüntüledik.
İlçe genelinde devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ile birlikte çadırlardan konteynerlara geçişler ise sürüyor.
Aksu haber ekibi olarak Pazarcık’taki son durumu izleyicilerimiz için görüntüledik.
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