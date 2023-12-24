Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25), şehadet haberi Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Elazığ nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi. Şehit Aslan’ın son whatsapp durumu ise görenleri duygulandırdı. Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımında, önceki gün şehit olan 6 askerin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü. Aslan, paylaşımından bir gün sonra vatan için şehit düştü.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Babası İkram Budak’a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın acı haberi, baba Ramazan ve anne Meryem Yılmaz’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) Gaziantep’te yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haberi yetkililer ulaştırdı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın Mardin’deki baba evine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haberin ulaştığı öğrenildi.