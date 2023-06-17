Elbistanlı işadamı Tamer Pişkin tarafından 1997 yılında İstanbul’da kurulan metal ve çelik konstrüksiyon sektörünün öncü isimlerinden Pişkin Çelik, bu tecrübesini Elbistan Organize ve Sanayi Bölgesi’ne taşıyarak üretimini başlattı.

Alanında edindiği deneyimleri sektör kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanan Pişkin Çelik, Tamer Pişkin önderliğinde kalite anlayışı ve deneyimli personeli ile Elbistan ve bölgesinde sektöre büyük katkı sunacak.

Tamer Pişkin aksu habere yaptığın açıklamada Kahramanmaraş depremlerinin ardından memleketimize gelip şehrimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedi.

Pişkin açıklamasının devamında organize sanayi bölgesine kurulumu devam eden 6 bin m2 lik tesisimiz bittiğinde Elbistan bölgesinin kalkınmasından katkı sağlamış olacağız diyerek şunları ifade etti.

