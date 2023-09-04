Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Özellikle ABD’de açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti.

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar hareketlendi.

19-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi altın piyasası ABD ekonomisine ilişkin verilere odaklandı.

1666 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1671 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1674 lira seviyeleri test edildi.