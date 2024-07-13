Geçmişte yorgan yapımında ya da genç kızların çeyizlerinde kullanılan yüne eski rağbetin gösterilmediğini belirten Kıraç, “Yüncülük mesleği babamızdan kalma bir meslek. Günümüzde sentetik ürünlerin çıkmasıyla birlikte mesleğimiz son demlerini yaşıyor. Satışlarımız çok olmasa da yine de satışlar var" dedi.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten kapalı çarşı esnaflarından yüncü Cahit Kıraç yünün çok sağlıklı bir seçenek olduğunu dile getiren Kıraç, Yün ürünlerin vücuttaki elektriği aldığını, terletmediğini, kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu söyleyerek Aksu habere özel şu ifadelere yer verdi.