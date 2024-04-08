Bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen bin 22 ürün için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası kesildiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birisinin de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu hatırlattı.

"Ramazan paketi-kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık. Bu kapsamda, ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisiyle 103 bin 679 denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluktan dolayı verildi."