Saçaklızade Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Beyza Eğitim Kurumları tarafından Abdülhamid Han Camii’nde Yatsı namazına müteakip tertip edilen Mevlid-i Şerif programında, başta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kurum personeli ve öğrencileri olmak üzere, tüm şehitler dualarla anıldı.

Programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve Hatm-i Şerif’ler ile manevi yaralar bir nebze de olsun sarılırken, deprem şehitleri rahmetle yâd edildi.

Cami çıkışında Saçaklızade Vakfı ve Beyza Eğitim Kurumları görevlileri tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Saçaklızade Kültür Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı Vakfı Başkanı Ali Demirdöven

Beyza Eğitim Kurumları kurucusu Cevdet Kabakcı