Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen, "Germiciler" organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden, sahte ilanlarla araç satışı yaptığını anlatan Yerlikaya, "Suç örgütünün, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya ve benzeri ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi." bilgisini verdi.

