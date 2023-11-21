Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Kütüphane Söyleşileri’ kapsamında ilk program gerçekleştirildi.

Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programda Şair – Yazar Ali Büyükçapar, edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Okurların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Yazar Büyükçapar; kitap okumanın önemi, kitabın entelektüel birikime katkısı, günümüzde kitap okuma alışkanlığı gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alırken, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Edebiyatseverler, düzenlenen söyleşi için Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Ali Büyükçapar’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık tarihine kadar devam edecek Kütüphane Söyleşileri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/17/kutuphane-soylesileri-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.