Şair-Yazar Hayati İnanç'ın katıldığı söyleşi programına Pazarcıklı vatandaşlar adeta akın etti.

Türk Edebiyatı'nın başarılı ismi Hayati İnanç’ın konuk olduğu ‘Söyleşi’ programı, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Şair-Yazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatı'ndan beyitler okuyup izah ederken, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutan örnekler üzerinden insanlara tavsiyelerde bulundu.

Programda konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık’a misafir olan İnanç’a teşekkür etti.