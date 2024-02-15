Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide İnci Okumuş, “Hayatımıza Neden Şiir Katmalıyız?” konusunu ele aldı. 
Aksu habere özel konuşan okumuş. Hayatımıza şiir katmalıyız diyerek sözlerine şöyle devam ettirdi.
 