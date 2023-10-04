Sancaktepe'de önceki gün 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.