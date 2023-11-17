Asrın felaketi olarak adlandırılan sarsıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ticaretin tekrardan eski canlılığına dönmesi için hem esnaf hem de Türkiye’nin önde gelen Markaları kent için çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından uzun bir süredir işlerine ara veren Kahramanmaraş’ın tek AVM sinde de iş yerleri kendilerini yenileyerek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayıp yeni bir moral motivasyon için çaba gösteriyor

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından olan SARAR grubu PİAZZA AVM de depremin ardından yeniden faaliyete geçti.

Sarar grubunun Kahramanmaraş’taki tek kapsamlı mağazasını yeni sezon styling tanıtım organizasyonuna kent protokolü de katılım sağladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yeni sezon ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu.

Programın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan sarar grubun protokol müdürü Alaatin Çoban, deprem bölgesin hızla toparlanmasına bir nebzede olsa katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi

İşletme sahibi Ferhat salman ise kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürdüklerini söyledi.