Bugün vatanı için şehadeti göze alarak ölüme koşan kahramanların başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıldönümü.

Sarıkamış harekatı, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği önemli bir askeri harekattır.

Bu harekat 22 Aralık 1914'ün sonlarında başlamış ve 15 Ocak 1915'in başlarında sona ermiştir.

Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadeti göze aldığı harekatta, dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit düştü.

Bu kutlu makama Sarıkamış’ta ulaşmış kahraman yiğitlerimizin yazdığı tarih, devletimizin yeniden kuruluşunda da çok önemli bir rol oynamıştır.

