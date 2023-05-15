%75'i Bakanlık bütçesinden hibe olarak, %25'i ise çiftçi katkılı olarak uygulanan proje kapsamında 2 milyon adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilecek olup, İl genelinde yaklaşık 1.000 çiftçi projeden faydalanacak.



Projeyle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketinin ardından kırsala yerleşen vatandaşların mutfak ihtiyacı olan sebzelerini kendi bahçelerinde üretmelerine imkân sağlanması, kırsalda yaşayan üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılarak aile bütçelerine katkı sunulması, kaliteli ve yüksek verimli hibrit çeşitler ile kentin sebze üretiminde birim alandan elde edilen verimliliğin artırılması amaçlanmakta.



Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sen Üret Yeter" sloganı ile yürütülen proje kapsamında başvuru yapan çiftçilere Domates, Kapya Biber, Sivribiber, Patlıcan ve Salatalık fidelerinin dağıtımları devam etmekte.