Teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, Niğde merkeze bağlı Himmetli köyünde toprağa verildi.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray’da Aksaray Şehitliğine defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi. Köroğlu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, Samsun’da İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



