Onikişubat Belediyesinin destekleriyle kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

Vali Mükerrem Ünlüer, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de ramazanın manevi atmosferini şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de şehit ailelerini misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt da şehit ailelerine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak iftar programının düzenlendiğini söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.