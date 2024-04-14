Türkiye'nin her köşesinden ve yurtdışından gelen misafirler, eşsiz doğasıyla ünlü bu şehirde unutulmaz bir bayram tatili geçirdi.

TÜRES Kahramanmaraş İl Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz, bayram coşkusunu değerlendirirken, turizm tesislerinin tam doluluğa ulaştığını müjdeledi. Yılın en heyecanlı zamanlarından biri olan Ramazan Bayramı, şehre ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir canlılık getirdi. Erdoğanyılmaz, tesislerin bu yoğun taleple karşılaşmasının, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş, Ramazan Bayramı'nda turizmdeki başarısıyla adından sıkça söz ettirirken, gelecek dönemlerde de bu başarısını sürdüreceğine dair umutlar artıyor. Şehrin eşsiz güzellikleri ve misafirperver halkı, Türkiye'nin turizm haritasında önemli bir noktada yer almayı sürdürecek gibi görünüyor.

