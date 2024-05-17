Etkinliklerle ilgili olarak Aksu Haber'e değerlendirmelerde bulunan Akbalaban, sosyal güvenlik alanındaki gelişmeleri ve vatandaşların haklarını daha iyi anlamalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu etkinliklerin, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda bilinçlenmelerine ve sistemin sağladığı imkanlardan daha iyi yararlanmalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, SGK'nın bu tür etkinliklerle toplumla daha yakın bir ilişki kurarak şeffaf bir iletişim ortamı oluşturmasının önemi vurgulanıyor.