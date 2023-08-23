7 yıldır Ertuğrul Gazi Mahallesi’ni Sokak sokak gezen Mehmet kalın, daha temiz Onikişubat, daha temiz Ertuğrul gazi mahallesi desturuyla yoğun mesai harcıyor.

Bu meslekte 3 çocuk büyüten Mehmet kalın, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu şu günlerde güneşe rağmen çöpleri vaktinde alarak koku ve çöp birikintilerinin önüne geçiyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mehmet kalın, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çavuşu, Onikişubat Belediyesi olarak tüm mahallerimizin temizliğini önemsiyoruz, ekip arkadaşlarımızda elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.