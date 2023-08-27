Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını belirtti.

özellikle kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarında bir miktar artış bekleniyor ancak geçen haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmaması bekleniyor.

Sıcaklıklar İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacak, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacak