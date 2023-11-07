Tavuk şişten pirzolaya kanattan mezeye…. Kahramanmaraş’taki bu işletme sınırsız porsiyonlarıyla tavuk severleri beyaz ete doyuruyor.

Kentte uzun yıllar lokanta sektöründe faaliyet gösteren Mer’aş Kebap yeni yerinde yeni konseptiyle vatandaşların gözdesi oldu.

Hijyen, kalite ve lezzeti bir arada sunan Mer’aş Kebap’ta özellikle sınırsız menüler ilgi çekiyor.

İşletme sahibi doğan gündeş, damak tadına önem verenleri ve yemeyi sevenleri avşar kampüsü yolunda yer alan vadi çarşındaki Mer’aş Kebap’a davet etti.