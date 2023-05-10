Onikişubat ilçesindeki EXPO alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Kirişci, Türkiye'nin, dünyada son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremlere rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

Kirişci, Kovid-19 salgınının sona ermesi ile normalleşme sürecine giren Türkiye ve dünyanın hesaplarının Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile alt üst olduğunu anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasının ardından Türkiye'nin oynadığı rolün önemine işaret eden Kirişci, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'biz Rusya'yı Ukrayna'ya, Ukrayna'yı Rusya'ya tercih edemeyiz. Her ikisi de bizim için komşu ve dost ülkelerdir' dedik. Bunu dediğimizde bu ülkede 'Ya böyle dış politika mı olur? Biz hem NATO üyesi bir ülkeyiz hem de Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan bir ülkeyiz. Bizim mutlaka Ukrayna'nın yanında yer almamız gerekir' diyenler bir hayli fazlaydı." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin Rusya ile enerji başta olmak üzere çok ciddi dış ticaret ve siyasi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, bu politikaların ürünlerini sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru politikalar sayesinde dünyada herkesle konuşabilen tek lider konumunda olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Dünyanın herkesle konuşabilen bir lideri ve onun milleti ve ülkesi, artık dünyada herkesin tanıdığı, bildiği, bir lider ve ülke haline geldi. İstanbul'da biz tarafları bir araya getirip bir masanın etrafında buluşturduk. Ve adına 'İstanbul Sözleşmesi' dedik. Sözleşmenin devamında da buna 'Tahıl Koridoru' veya 'Karadeniz girişimi' dediler yabancılar. Koridor, tahıl koridoru değildi. Tek başına, dünyaya nefes aldıran bir güvenlik koridoru haline geldi." ifadelerini kullandı.

Bunların hiçbirinin kendiliğinden olmadığını vurgulayan Kirişci, Türkiye'nin bu alanda kendini kanıtladığını ve bu çerçevede sözü, sohbeti, söyledikleri dinlenir, dikkate alınır hale geldiğini belirtti.

