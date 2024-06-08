Miran bebeğin tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla valilik onaylı bir kampanya başlatılmıştı. Ancak, yaşanan deprem nedeniyle kampanya yarıda kesildi.

Miran Ali'nin ebeveynleri Gülizar ve Cuma Karasu çifti, bebeklerinin tedavisi için yardımsever vatandaşlardan destek talep etti. Miran Ali'nin tedavisi için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla, Haydarbey Mahallesi Karasu Bulvarı Meridyen Loft Sitesi altında bir kermes düzenlendi.

Kermes, 15 Haziran'a kadar açık olacak ve Miran Ali'nin tedavi masrafları için katkı sağlamak isteyen herkesi bekliyor. Yardımsever vatandaşların destekleri, Miran Ali'nin tedavi sürecine büyük katkı sağlaması bekleniyor.