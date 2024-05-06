Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısı 35 bine yaklaştı. Yaralı sayısı ise 77 bin 908'e yükseldi.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi’nde, savaşın ilk dört ayında hayatını kaybeden çocukların sayısı son dört yılda tüm dünyadaki savaşlarda ölen çocuklardan daha fazla.

Öte yandan İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin Sığındığı Refah Kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı. Bölgede yaşayan bazı Filistinliler, yerlerini terk etmeye başladı.

Stratejist Araştırmacı Yazar Abdullah Çiftçi yaşanan insanlık dışı olayı ve yaşanan süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.