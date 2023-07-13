Bölgede Akademik Eğitimin Önde Gelen İsimlerinden Ksü Yüzyılın Afetinin Ardından Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Deprem Sonrası Hızlı Bir Toparlanma Sürecine Giren Ksü Hali Hazırda Mezun Olacak Öğrenciler İçinde Mezuniyet Töreni Düzenleyecek

Konuyla İlgili Olarak Aksu Haber’e Özel Değerlendirmelerde Bulunan Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Yeni Fakülte Ve Bölümler İçin YÖK’ten Resmi Yazı Beklediklerini İfade Ederek Yüz Yüze Eğitim Amaçladıklarını Dile Getirdi.

Birçok Alanda Olduğu Gibi Eğitim Alanında Öngörülemeyen Gelişmelerin Yaşanabileceğine Dikkat Çeken Rektör Yasım Kampüs İçerisinde De Birçok Yeniliğinde Yaşanacağını Belirtti.