Burada konuşan Kirişci, 4 Bakan Yardımcısı, 15 genel müdür, 46 il müdürü ile birlikte sahada 15 binin üzerinde çalışan ve 5 binin üzerinde iş makinesiyle vatandaşların yaralarının sarılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde bütün çiftçilere 16 bin ton karşılıksız yem dağıtımı yapıldığını belirten Kirişci, bunun 3 bin 736 tonunun ise Kahramanmaraş'a yapıldığını ifade etti.

TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerin hayvancılık alanını kapsayan hasar tazminatlarını ödemeye başladıklarını anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Afette zarar gören ev ve ahırları TOKİ tarafından birlikte planlayarak yapıyoruz. Adana ve Hatay'a kayıtlı denizde faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamına gemi başına 5 bin lirayla 60 bin lira arası tutarlarda bir defaya mahsus olmak üzere destek verileceğini belirtmek istiyorum. Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı gemileri için de 3 bin 500 lirayla 6 bin lira arasında bir defaya mahsus destek ödemesi yapacağımızı belirtmekte yarar var."

Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı ve yetiştirici belgesine sahip olanlara 6 Şubat ile 31 Aralık tarihleri arasında bir defaya mahsus destekleme ödemesinin yapılacağını aktaran Kirişci, "İşletmelere adet başına 20 kuruş balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı ve adet başına 250 lira anaç balık yardımı ödemesi yapacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Çiftçileri üretimden mahrum bırakmamak için işe koyulduklarını dile getiren Kirişci, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan kararname kapsamında, çiftçilerimizin telef olan hayvanlarını, Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden sağladığımız aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılayacağız inşallah. Bunun için telef olan hayvanların TÜRKVET adını verdiğimiz sisteme kaydının bulunması, il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerimizin telef olan hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmemektedir."

Kirişci, hayvan dağıtımlarını gerekli barınma ve altyapıya sahip olanlardan başlanmak üzere tüm depremzede yetiştiricilerine Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici ve üretici örgütleri aracılığıyla yapacaklarını ifade etti.

- 341 milyon lira hesaplara yatırılmaya başladı

İlk etapta küçükbaş hayvanları teslim edeceklerini, süreç içerisinde diğer hayvanların da teslimini gerçekleştireceklerini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bölgede hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu ayni destekten yararlanan yetiştiricilerimizin, teslim aldıkları hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında sahip değişikliği mümkün olmayacağını bilmenizi isterim. Aksi takdirde hayvan bedeli geri alınacak. Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar mirasçılarına verilecek. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli olacak. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ve Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın ayni dağıtımı için gerekli olan 341 milyon lira bütçe İl Tarım Müdürlüklerimizin hesaplarına 26 Mayıs Cuma günü yani dün itibarıyla aktarılmaya başlandı."

Depremlerden etkilenen 10 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da hayvancılığın sürdürülebilirliğinin kendileri için önemli olduğuna işaret eden Kirişci, "Depremin yaralarını kırsalda ne kadar hızlı sarabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta dağıtımına başlayacağımız 15 bin 345 küçükbaşın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı ve bereketli olsun. Bu küçükbaşlar inşallah 2'şer 3'er kuzulayarak bölgede sektörün canlanmasına ve kuvvetlenmesine vesile olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından depremzede üreticilere hayvanları dağıtıldı.

Bakan Kirişci, daha sonra hayvan dağıtım alanı yakınlarında ekmek pişiren kadınlarla bir araya geldi, 72 yaşındaki çiftçi Ali Balbaz'ın söylediği türküyü dinledi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, çiftçiler ve ilgililer katıldı.