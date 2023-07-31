Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Demircilik Mahallesinde yaşayan matematik öğretmeni ayrıca çiftçi Bülent Koç, hasat için gittiği tarım arazisinde nereden ateşlendiği bilinmeyen kurşunlara ağır yaralandı. Bülent Koç’un yaralandığı fark eden beraberindekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Bülent Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç öğretmenin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.