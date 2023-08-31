Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı da, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan fiyat şişirmelerinin, vatandaşları mağdur ettiği belirtildi. Artan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildiği kaydedildi.

İlan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, sahte hesaplar üzerinden artık ilan veremeyecekler.