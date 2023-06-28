Kurtulmuş, Onikişubat ilçesindeki Tanrıverdi Camii'nde Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Dünden bu yana Kahramanmaraş'ta bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu sabah bayram namazını Kahramanmaraşlı depremzede kardeşlerimizle beraber kılmak nasip oldu. Öncelikle onların bu acılı, hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililer katıldı.