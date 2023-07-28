Henüz Belirlenemeyen Nedenle Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı.
Çıkan Yangın Çevredeki Vatandaşların İtfaiye Ekiplerini Aramasıyla Büyümeden Söndürüldü.
Yaralanma Ve Can Kaybı Yaşanmazken Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı.
Henüz Belirlenemeyen Nedenle Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı.
Çıkan Yangın Çevredeki Vatandaşların İtfaiye Ekiplerini Aramasıyla Büyümeden Söndürüldü.
Yaralanma Ve Can Kaybı Yaşanmazken Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı.
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