Henüz Belirlenemeyen Nedenle Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı.
Çıkan Yangın Çevredeki Vatandaşların İtfaiye Ekiplerini Aramasıyla Büyümeden Söndürüldü.
Yaralanma Ve Can Kaybı Yaşanmazken Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı.
 