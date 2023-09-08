Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.