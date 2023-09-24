Sözde bölge sorumluları, güvenlik güçlerine ve şehirlere saldırı talimatı verenler, kırmızı bültenle ya da gri kategoride arananlar. Milli İstihbarat Teşkilatı eylül ayında da terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu.

Bir yandan İHA ve SİHA'lar ile havadan, bir yandan saha ajanları ile karadan izliyorlar. Sözde yöneticilerin ağları deşifre edildikten sonra nokta operasyon gerçekleştiriyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı tüm unsurları ve nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getiriyor.