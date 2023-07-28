Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde yer alan Haksız Fiyatları Değerlendirme Kurulu tarafından, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon TL olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulandı.



Buna göre, 2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.